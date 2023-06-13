Европейский клуб снова пригласил к себе Луческу

"Фенербахче" продолжает поиски нового главного тренера после ухода Жорже Жезуса.

По данным NTV Spor, основным кандидатом на место тренера рассматривается главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Недавно СМИ писали, что румынский наставник отказался возможности возглавить турецкий клуб, но его по-прежнему считают там основным кандидатом.

Недавно Луческу перенес операцию и приостановил работу.

Его контракт с “Динамо” рассчитан до 2024 года.