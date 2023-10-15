Евро-2024. Шедевр Шакири, триллер концовка в матче Швейцария – Беларусь, победа Чехии

15 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

В группе Е Чехия минимально обыграл Фарерские острова со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте забил Томаш Соучек.

В группе I в матче Швейцария – Беларусь было забито 6 мячей. Первый гол на 28-й оформил Джердан Шакири, красиво положив мяч в девятку ворот соперников. Однако уже к 84-й минуте белорусы забили трижды и уверенно побеждали. Тем не менее, хозяева смогли вырвать ничью: на 89-й отличился Мануэль Аканжи, а на 90-й - Зеки Амдуни.

Ранее 15 октября состоялся поединок между Грузией и Кипром, где игра завершилась со счетом 4:0 в пользу крестоносцев.

Евро-2024. Квалификация. 15 октября

Группа Е

Чехия - Фарерские острова - 1:0

Гол: Соучек, 76

Группа I

Швейцария - Беларусь - 3:3

Голы: Шакири, 28, Аканжи, 89, Амдуни, 90 - Эбонг, 61, Поляков, Антилевский, 84