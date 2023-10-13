Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Килиан Мбаппе. Уже на 53-й лидер французской команды оформил дубль, забив супергол.

Нидерланды смогли отыграть 1 мяч. На 83-й отличился Килиндши Хартман.

Благодаря этой победе Франция набрала 18 очков из 18, что позволяет команде уверенно лидировать в группе и досрочно выйти на Евро 2024. В паралельном матче Греция обыграла Ирландию со счетом 2:0 и вышла на 2-е место (12 очков). На 3-м месте располагаются Нидерланды (9), на 4-м - Ирландия (3), а на последнем 5-м - Гибралатар (0).

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа В. 7-й тур

Нидерланды - Франция - 1:2

Голы: Мбаппе, 7, 53

Ирландия - Греция - 0:2

Голы: Якумакис, 20, Масурас, 45+4

Таблица группы В