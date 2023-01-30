"Эвертон" назначил нового главного тренера

Пресс-служба “Эвертона" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Шона Дайча.

Ливерпульский клуб заключил с тренером контракт до лета 2025 года. Дайч сменил на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

“Эвертон”, набрав 20 турах 15 очках, находится в зоне вылета и занимает 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

51-летний Дайч ранее тренировал “Уотфорд” и “Бернли”.

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