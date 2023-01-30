Канселу может перейти в "Баварию" на полноценной основе

“Бавария” получила право выкупить Жоау Канселу у “Манчестер Сити”.

Как известно, чемпион Германии собирается арендовать португальского защитника.

Уже сегодня португалец пройдет медобследование в немецком клубе.

Ожидается, что сумма трансфера в будущем составит 70 миллионов евро.

В чемпионате Англии в этом сезоне Канселу провел 17 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист.