Эриксен отреагировал на уход Роналду из "Манчестер Юнайтед"

Датский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Кристиан Эриксен поделился мнением об уходе из команды португальского форварда Криштиану Роналду.

“Грустно, что Роналду ушел. Он оставил особенное наследие. Мне было очень приятно играть вместе с ним. Впрочем, футбол продолжается. Нам нужно принять тот факт, что его больше нет в команде”, - приводит слова Эриксена Manchester Evening News.

Напомним, что 37-летний Роналду покинул “МЮ” из-за скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага. В нынешнем сезоне португалец провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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