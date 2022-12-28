Аргентинец Мак Аллистер заинтересовал лондонский "Челси"

Хавбек “Брайтона” и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер продолжает быть в центре внимания европейских топ-клубов.

В гонку за футболистом включился лондонский “Челси”, о чем пишет TyC Sports,

По информации издания, в то же время клуб аргентинца надеется сохранить своего лидера как минимум до конца сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Мак Аллистеру со стороны “Тоттенхэма”, “Арсенала” и “Атлетико”.

В этом сезоне АПЛ он провел 14 матчей, в которых забил пять голов.