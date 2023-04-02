"Эльче" хочет оспорить поражение от "Барселоны"

“Эльче” собирается подать жалобу на результат матча 27-го тура чемпионата Испании против “Барселоны” (0:4), сообщает СОРЕ.

По сведениям источника, “зелено-полосатые” уверены, что в матче не имел права принимать участие полузащитник Гави. Ранее Ла Лига отменила регистрацию нового контракта хавбека в качестве игрока основного состава каталонского клуюа. А по правилам Федерации футбола Испании футболист после отмены регистрации не имеет права выходить на поле.

При этом в руководстве турнира сообщили журналистам, что “Барселона” не нарушила правила. Итоговое решение примет Комитет по проведению соревнований.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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