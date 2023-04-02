"Монако" с хоккейным счетом обыграл аутсайдера Лиги 1

В матче 29-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле обыграл “Страсбур” со счетом 4:3.

Победу монегаскам принесли голы Вандерсона, Элисса Бен-Сегира, Эдана Диопа и Юссуфа Фофана. За гостей отличились Лебо Мотиба и Хабиб Диалло, а также автоголом отметился Гильермо Марипан.

“Монако”, набрав 57 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Страсбур” с 26 очками остался на 16-й позиции.

“Монако” – “Страсбур” - 4:3 (1:2)

Голы: Вандерсон, 19 - 1:0, Мотиба, 32 - 1:1, Марипан, 41 (автогол) - 1:2, Бен-Сегир, 54 - 2:2, Диоп, 58 - 3:2, Фофана, 65 - 4:2, Диалло, 90 - 4:3

“Монако”: Нюбель, Вандерсон, Агиляр (Диоп, 46), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 56), Головин (Матсима, 90), Камара, Фофана, Бен-Сегир (Фолланд, 57), Бен-Йеддер (Матазо, 80).

“Страсбур”: Зельс, Гильбер, Ньямси, Дукуре, Делен (Соболь, 78), Диарра, Ахолу (Сиссоко, 70), Сансон, Белльгард (Прцич, 82), Диалло, Мотиба (Кандиль, 70).

Удаление: Фофана (78).

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