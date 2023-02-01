Экс-президенту "Барселоны" в тюрьме выдали вазелин и презервативы

Бывший президент “Барселоны” Сандро Росель рассказал, зачем его в тюрьме выдали вазелин и презервативы. Он был осужден в феврале 2019 года по обвинению в отмывании денег и вышел на свободу спустя почти два года.

"Тюрьма это некрасивое место. Но именно там можно найти в себе человечность. Я всегда тщательно анализировал свои поступки. Я никогда не плакал до тюрьмы, но там это произошло несколько раз. После этого мне становилось легче.

Когда я попал в тюрьму, мне дали упаковку презервативов и вазелин. В тюрьме много гомосексуальных отношений. Даже если ты не являешься геем", – приводит слова Роселя Cuatro.

Не пропустите: Бельерин покинул "Барселону".