Бельерин покинул "Барселону" спустя 5 месяцев после возвращения

Защитник “Барселоны” Эктор Бельерин перебрался в “Спортинг”.

Как пишут на сайте португальского клуба, контракт рассчитан до конца сезона.

Отметим, что в каталонском клубе испанец пробыл 5 месяцев после возвращения.

В этом сезоне Эктор принял участие в семи матчах во всех турнирах.