Экс-игрок "Динамо" отреагировал на слухи о ночи с трансгендером

Бывший полузащитник киевского “Динамо” Беньямин Вербич, выступающий за “Панатинаикос”, опроверг заявления своей бывшей жены Альвины Царенко о том, что он провел ночь с трансгендером. Ранее женщина опубликовала фотографию футболиста с полуголым трансгендером.

“Прошу прощения за то, что беспокою вас из-за этого мусора от Царенко, но, думаю, что должен сделать это. Вся эта ложь идет от нее с целью повлиять на греческое правосудие, которое будет рассматривать ее петицию по поводу опеки над моим сыном. Альвина прифотошопила пенис к фотографии моей бывшей девушки Лили и теперь утверждает, что я ходил в клуб с двумя трансгендерами. Я привлеку ее к ответственности за эту ложь, это будет своего рода моей местью. Она невероятная лгунья”, - написал Вербич в своем инстаграме.

29-летний Вербич выступал за “Динамо" с 2018 по 2022 год. В нынешнем сезоне он провел за греческий клуб 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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