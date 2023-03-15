ПСЖ не будет спешить с продлением контракта с Месси

В ПСЖ решили не торопиться с продлением контрактов с форвардом Лионелем Месси и защитником Серхио Рамосом.

Как пишет Daily Mirror, парижане начнут переговоры ближе к лету.

В клубе понимают, что важнее всего - сохранить Месси, которым интересуются в США и Саудовской Аравии.

С испанцем ситуация другая - на его место может прийти Милан Шкриньяр из “Интера”.

Также на ситуацию влияют и возможное нарушение правила финансового фэйр-плей (ФФП). Чтобы продлить обоих футболистов ПСЖ придется разгрузить зарплатную ведомсоть к лету.