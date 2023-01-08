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Экс-хавбек "Шахтера" Тайсон жестко раскритиковал свой бывший клуб

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Тайсона/Автор неизвестен Фото: инстаграм Тайсона/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник Тайсон, несколько дней назад покинувший “Интернасьонал”, подверг свой бывший клуб жесткой критике.

“Я больше не хочу видеть президента ”Интернасьонала", даже если он предстанет передо мной весь в золоте. У меня был хороший контракт с “Шахтером", а он звонил мне каждый день и уговаривал вернуться. В итоге, я разорвал контракт с “Шахтером”, отказался от кучи денег ради возвращения в “Интернасьонал”. А они ответили мне таким отношением. Я был готов пойти на снижение зарплаты, чтобы бороться за место в составе. Но они не сделали этого.

Я просил руководство клуб позаботиться о персонале. Наш гардеробщик Джентил работает в клубе уже 40 лет, но не получил ни копейки призовых. Поэтому бонусы им платили мы, футболисты.

Однажды мы не вышли на тренировку, так как нам не платили зарплату на протяжении трех месяцев. Это было общее решение, но руководство обвинило во всем меня. Президенту не хватило смелости сказать, что это было не так. Меня подставили, как ребенка", - приводит слова Тайсона UOL Esporte.

34-летний Тайсон выступал за “Интернасьонал” с 2008 по 2010 годы, а также с 2021 года. Всего он провел за клуб 155 матчей, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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