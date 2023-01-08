Кейн продолжает демонстрировать убойную результативность

Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн продолжает удивлять результативностью.

Вчера вечером он забил победный гол в матче 3-го раунда Кубка Англии с “Портсмутом” (1:0).

Таким образом, в активе нападающего сборной Англии 14 мячей в 14 последних играх в турнире (с сезона-2016/17).

Всего в кубковых матчах он провел 883 минуты, забивая в среднем каждые 63 минуты.