Кейн продолжает демонстрировать убойную результативность
Новости футбола Сегодня, 03:20
Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен
Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн продолжает удивлять результативностью.
Вчера вечером он забил победный гол в матче 3-го раунда Кубка Англии с “Портсмутом” (1:0).
Таким образом, в активе нападающего сборной Англии 14 мячей в 14 последних играх в турнире (с сезона-2016/17).
Всего в кубковых матчах он провел 883 минуты, забивая в среднем каждые 63 минуты.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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