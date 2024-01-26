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Египет - ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

Новости футбола Сегодня, 17:19
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Египет - ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки Фото: https://twitter.com/EgyptNT_EN

На Кубке африканских наций продолжается 1/8 финала. В воскресенье, 28 января, Египет встретится против ДР Конго. Мы подготовили для вас информацию о том, где можно посмотреть этот матч.

Египет - ДР Конго: что нужно знать о матче

У Египта и ДР Конго очень одинаковый путь на групповом этапе Кубка африканских наций. Две сборные провели все матчи вничью. Египет набрал три очка и занял третье место в квартете с Кабо-Верде, Ганой и Мозамбиком. ДР Конго также набрало три пунуть, но они смогли занять второе место в группе с Танзанией, Марокко и Замбией.

Когда и где состоится матч?

Матч между сборными Египта и ДР Конго пройдет в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Игра состоится в воскресенье, 28 января, в городе Сан-Педро и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале матчей в разных странах мира.

  • Астана - 02:00
  • Варшава - 21:00
  • Ереван - 00:00
  • Киев - 22:00

Египет - ДР Конго где смотреть онлайн матч

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране. Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGО
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
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