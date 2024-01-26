Египет - ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

На Кубке африканских наций продолжается 1/8 финала. В воскресенье, 28 января, Египет встретится против ДР Конго. Мы подготовили для вас информацию о том, где можно посмотреть этот матч.

Египет - ДР Конго: что нужно знать о матче

У Египта и ДР Конго очень одинаковый путь на групповом этапе Кубка африканских наций. Две сборные провели все матчи вничью. Египет набрал три очка и занял третье место в квартете с Кабо-Верде, Ганой и Мозамбиком. ДР Конго также набрало три пунуть, но они смогли занять второе место в группе с Танзанией, Марокко и Замбией.

Когда и где состоится матч?

Матч между сборными Египта и ДР Конго пройдет в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Игра состоится в воскресенье, 28 января, в городе Сан-Педро и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале матчей в разных странах мира.