Египет - ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки
На Кубке африканских наций продолжается 1/8 финала. В воскресенье, 28 января, Египет встретится против ДР Конго. Мы подготовили для вас информацию о том, где можно посмотреть этот матч.
Египет - ДР Конго: что нужно знать о матче
У Египта и ДР Конго очень одинаковый путь на групповом этапе Кубка африканских наций. Две сборные провели все матчи вничью. Египет набрал три очка и занял третье место в квартете с Кабо-Верде, Ганой и Мозамбиком. ДР Конго также набрало три пунуть, но они смогли занять второе место в группе с Танзанией, Марокко и Замбией.
Когда и где состоится матч?
Матч между сборными Египта и ДР Конго пройдет в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Игра состоится в воскресенье, 28 января, в городе Сан-Педро и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале матчей в разных странах мира.
- Астана - 02:00
- Варшава - 21:00
- Ереван - 00:00
- Киев - 22:00
Египет - ДР Конго где смотреть онлайн матч
Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране. Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.
- Грузия - Silk Sport
- Израиль - 5Sport
- Казахстан - МЕGOGGО
- Польша - МЕGOGО
- Украина - МЕGOGО
- Узбекистан - Setanta Sports 1