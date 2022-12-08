Эден Азар хочет стать президентом США

Бельгийский нападающий мадридского “Реала” Эден Азар рассказал, что он хотел бы стать президентом США.

“С каким человеком в мире я бы хотел поменяться местами? С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут. Быть президентом Соединенных Штатов. Ух ты! Эден Азар - президент США! Круто звучит? Белый дом и я, растянулся в кабинете с сигарой”, - приводит слова Азара Marca.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за “Реал” и сборную Бельгии 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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