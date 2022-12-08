Наставник "МЮ" обозначил цели задачи на вторую часть сезона

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал, какие цели стоят перед командой на вторую часть сезона.

По словам тренера, перед клубом стоит задача завоевать хоть какие-то титулы.

"Для этого мы должны занять верную позицию в апреле, и это то, ради чего мы должны работать.

В Лиге Европы нас ждет хорошая битва с “Барселоной”. Мы с нетерпением ждём, но у нас еще много матчей впереди, нужно быть сконцентрированными.

В настоящий момент мы будем работать над планом, чтобы победить всех соперников", — сказал он.

Напомним, что перед паузой на ЧМ-2022 “МЮ” идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.