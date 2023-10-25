Джон Джонс получил травму и пропустит защиту титула на UFC 295

Джон Джонс получил травму за две недели до защиты своего титула в тяжелом весе на турнире UFC 295 против Степе Миочича, сообщает Independent.

Бой, запланированный на 11 ноября в Нью-Йорке, не состоится в назначенный срок. Стало известно, что Джонс получил серьезную травму во время спарринга и пропустит поединок. Об этом сообщил президент Дейн Уайт.

"Джон Джонс тренировался и получил травму. Он разорвал сухожилие, соединяющее грудную клетку с костью. Ему потребуется операция, и он выбывает", - сказал он.

Вместо этого во втором по значимости поединке UFC 295 за временный титул в тяжелой категории будут соревноваться россиянин Сергей Павлович (18-1) и британец Том Аспиналл (13-3). Пока неизвестно, предлагался ли Миочичу бой с кем-то из них.

Новым мейн-ивентом шоу станет поединок за вакантный титул в полутяжелом весе (до 93 кг) между чехом Яржи Прохажкой (29-3-1) и бразильцем Алексом Перейрой (8-2), который до этого являлся главным.