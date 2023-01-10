Джеррард может возглавить европейскую сборную
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен
Новым главным тренером сборной Польши может стать Стивен Джеррард, сообщает Meczyki.
По сведениям источника, польский футбольный союз уже сделал предложение английскому специалисту, который взял паузу на размышление. Проблемой может стать тот факт, что у Джеррарда до лета 2024 года действует контракт с его бывшим клубом “Астон Виллой”. По условиям соглашения, тренера получает порядка 6,5 миллионов евро в год.
Напомним, что сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Чеслава Михневича, с которым не был продлен контракт по инициативе основных игроков.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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