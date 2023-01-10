Лидер киевского "Динамо" Цыганков может перейти в топ-клуб Бельгии

Брюссельский “Андерлехт” проявляет интерес к полузащитнику киевского “Динамо” Виктору Цыганкову, сообщает Het Laatste Nieuws.

По сведениям источника, представители бельгийского клуба провели предварительные переговоры с футболистом и его агентом. Контракт игрока с киевлянами истекает через полгода, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, проблемой могут оказаться высокие финансовые требования украинца.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел 13 матчей в чемпионате Украины, забил шесть голов (два - с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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