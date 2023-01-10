Повреждение Нойера оказалось более серьезным

Голкипер “Баварии” Мануэль Нойер получил более серьезное повреждение, чем изначально полагали в клубе.

По данным источника, во время отдыха в горах немецкий футболист получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей.

В окружении голкипера подтвердили одному из изданий, что диагноз Мануэля именно такой.

Тем временем в клубе уже начали сомневаться, что футболисту удастся выйти на прежний уровень игры, в связи с чем “Бавария” намерена подписать вратаря.