Джеймс Харден может скоро дебютировать за Клипперс
Новый приобретение Клипперс Джеймс Харден может скоро сыграть свой первый матч за новую команду, как сообщил журналист Шемс Чарания.
Согласно информации инсайдера, баскетболист вскоре начнет тренировки с командой. Возможно, его дебют за Клипперс состоится в гостевом матче против Никс ночью с понедельника 6 на вторник 7 ноября.
Джеймс Харден - американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА Лос-Анджелес Клипперс. В 2013 году он впервые принял участие в Матче Всех Звёзд НБА в своем дебютном сезоне за Рокетс. В 2012 году, играя за Оклахома-Сити Тандер, был назван лучшим шестым игроком лиги.
В 2018 году он стал MVP НБА в своем шестом сезоне за Рокетс. Он также занимает третье место по среднему показателю очков в карьере среди всех игроков НБА.