Драматичная развязка. Бахрейн финишировал на первом месте Группы Е Кубка Азии

Сегодня состоялись два заключительных матча группового этапа Кубка Азии в Группе Е.

Южная Корея – Малайзия 3:3

Перед началом матча Южная Корея с 4 очками занимала второе место, а победа над Малайзией могла бы поднять ее на первое место, что означало бы встречу против сборной Японии в 1/8 финала.

На 21-й минуте игры Сон У Йон вывел команду Юргена Клинсманна вперед, но в начале второго тайма аутсайдерам группы сенсационно удалось забить дважды. Отличились Файсам Халим и Ариф Айман. Однако корейцы максимально приблизились к победе, когда на 83-й минуте после удара со штрафного мяч влетел в ворота от Хазми, а на 90+4 Сон Хын Мин реализовал пенальти. Казалось, что теперь нас точно ждет суперматч в 1/8 финала, но хавбек малазийцев Ромело Моралес сравнял счет на 90+11.

Иордания – Бахрейн 0:1

Иордания подходила к заключительному туру лидером группы, но в итоге финишировала третьей. Победу Бахрейну на 34-й минуте принес нападающий чешкского клуба Млада Болеслав Юсуф.

Тем самым именно Бахрейн занял первое место и будет играть против Японии. Южная Корея сыграет против победителя Группы F, где сейчас лидирует Саудовская Аравия.