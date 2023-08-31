Дортмундская Боруссия согласовала трансфер нападающего сборной Германии

Нападающий бременского “Вердера” и сборной Германии Никлас Фюллькруг перейдет в дортмундскую “Боруссию”, сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, клуба из Дортмунда заплатит за футболиста 13 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на два миллиона евро за счет бонусов. Форвард подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

30-летний Фюллькруг является воспитанником “Вердера”. Он выступает за основной состав клуба из Бремена с 2012 года, но в 2014 году он покинул клуб и перешел в “Нюрнберг” за 300 тысяч евро. Летом 2019 года Фюллькруг вернулся в “Вердер”, но уже из “Ганновера”. Сумма трансфера составила шесть миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за бременский клуб 124 матча во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Фюллькруг с 2022 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду девять матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.