Дортмундская "Боруссия" не смогла стать чемпионом Германии

В матче 34-го тура чемпионата Гемрании дортмундская “Боруссия” на своем поле сыграла вничью с “Майнцем” со счетом 2:2 и упустила чемпионский титул.

На 15-й минуте счет открыл Андреас Ханче-Ольсен. Спустя несколько минут счет мог сравнять Себастьян Аллер, но он не забил с пенальти. В середине первого тайма преимущество гостей увеличил Карим Онисиво. На 69-й минуте разрыв в счет сократил Рафаэл Геррейру, а в концовке хозяев от поражения спас Никлас Зюле. Впрочем, ничьей Дортмунду не хватило для завоевания титула.

“Боруссия”, набрав 71 очко, заняла второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступив “Баварии” по разнице мячей. “Майнц” с 46 очками финишировал на девятом месте.

“Боруссия” Д – “Майнц” - 2:2 (0:2)

Голы: Ханче-Ольсен, 15 - 0:1, Онисиво, 24 - 0:2, Геррейру, 69 - 1:2, Зюле, 90+6

“Боруссия” Д: Кобель, Хуммельс, Зюле, Рюэрсон (Модест, 80), Геррейру, Джан, Брандт (Дюранвиль, 62), Вольф (Мукоко, 46), Мален (Рейна, 63), Аллер, Адейеми (Ройс, 40).

“Майнц”: Дамен, Каси, Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш, Аарон Мартин, Кор, Ли Чжэ Сон (Ингвартсен, 66), Баррейро, Штах (Баркок, 80), Онисиво (Мустафа, 90).