Главная Новости Дортмундская "Боруссия" крупно выиграла в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" крупно выиграла в матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле разгромила берлинскую “Герту” со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Карима Адейеми, Дониэлла Малена, Марко Ройса и Юлиана Брандта. У гостей отличился Люка Тузар.

“Боруссия”, набрав 43 очка, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Герта” с 17 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.

“Боруссия” Д – “Герта” - 4:1 (2:0)
Голы: Адейеми, 27 - 1:0, Мален, 31 - 2:0, Тузар, 46 - 2:1, Ройс, 76 - 3:1, Брандт, 90 - 4:1

“Боруссия” Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Брандт, Ройс (Зюле, 87), Джан, Озджан (Беллингем, 66), Вольф, Мален (Аллер, 66), Адейеми (Байно-Гиттенс, 35).

“Герта”: Кристенсен, Кемпф, Уремович (Рохель, 68), Дардаи, Платтенхардт, Джигерджи (Боатенг, 79), Тузар, Сердар (Боэтиюс, 68), Рихтер, Нидерлехнер (Лукебакио, 68), Нганкам (Шерхант, 68).

Не пропустите: "Унион" не смог обыграть худшую команду Бундеслиги.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Боруссия Д Герта Бундеслига Германия
Популярные новости
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:53 "Барселона" обыграла аутсайдера Ла Лиги
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 11:15 "Манчестер Юнайтед" с крупным счетом победил в матче АПЛ
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 10:17 Месси принес ПСЖ победу в феерическом матче чемпионата Франции
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:01 "Реал" не без труда победил "Осасуну"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:28 "Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" в АПЛ
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:57 "Милан" обыграл клуб Берлускони
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:10 Главные новости дня: 19 февраля Новости футбола Сегодня, 16:53 "Барселона" обыграла аутсайдера Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:44 "Рома" Моуринью победила аутсайдера Серии А Новости футбола Сегодня, 16:39 "Марсель" обыграл середняка Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 16:30 Марсело расторг контракт с чемпионом Греции Новости футбола Сегодня, 16:15 Источник сообщил, как Роналду изменился после смерти ребенка Новости футбола Сегодня, 15:55 "Наполи" определился с ценой на "Кварадону" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Ланс" прервал безвыигрышную серию в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ювентус" одержал третью подряд победу в Серии А Новости футбола Сегодня, 14:55 "Аякс" одержал разгромную победу в чемпионате Нидерландов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 20 фев 2023 Прогноз на матч Торино - Кремонезе 20 февраля 2023 года Футбол 20 фев 2023 Прогноз на матч Хетафе - Валенсия 20 февраля 2023 года Футбол 21 фев 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Реал Мадрид 21 февраля 2023 года Футбол 21 фев 2023 Прогноз на матч Айнтрахт (Франкфурт) - Наполи 21 февраля 2023 года