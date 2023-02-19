Дортмундская "Боруссия" крупно выиграла в матче Бундеслиги

В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на своем поле разгромила берлинскую “Герту” со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Карима Адейеми, Дониэлла Малена, Марко Ройса и Юлиана Брандта. У гостей отличился Люка Тузар.

“Боруссия”, набрав 43 очка, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Герта” с 17 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.

“Боруссия” Д – “Герта” - 4:1 (2:0)

Голы: Адейеми, 27 - 1:0, Мален, 31 - 2:0, Тузар, 46 - 2:1, Ройс, 76 - 3:1, Брандт, 90 - 4:1

“Боруссия” Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Брандт, Ройс (Зюле, 87), Джан, Озджан (Беллингем, 66), Вольф, Мален (Аллер, 66), Адейеми (Байно-Гиттенс, 35).

“Герта”: Кристенсен, Кемпф, Уремович (Рохель, 68), Дардаи, Платтенхардт, Джигерджи (Боатенг, 79), Тузар, Сердар (Боэтиюс, 68), Рихтер, Нидерлехнер (Лукебакио, 68), Нганкам (Шерхант, 68).

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