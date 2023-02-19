"Унион" не смог обыграть худшую команду Бундеслиги

В матче 21-го тура чемпионата Франции берлинский “Унион” на своем поле сыграл вничью с “Шальке” со счетом 0:0.

“Унион”, набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Шальке” с 13 очками остался на последнем, 18-м месте.

“Унион” – “Шальке” - 0:0

“Унион”: Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Дуки, Гиссельманн (Руссийон, 81), Хедира, Хаберер (Торсбю, 81), Лаидуни (Зегуин, 66), Михель (Беккер, 58), Беренс (Сьебатшо, 66).

“Шальке”: Фэрманн, Брюннер (Айдин, 90), Йосида, Йенц, Уронен (Аувеян, 36), Дрекслер, Крал, Краус, Саласар (Теродде, 79), Фрай (Караман, 79), Бюльтер.

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