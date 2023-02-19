"Аталанта" проиграла в домашнем матче Серии А

В матче 23-го тура чемпионата Италии “Аталанта” на своем поле проиграла “Лечче” со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Ассана Сисея и Алексиса Блена. У хозяев отличился Расмус Хейлунд.

“Лечче”, набрав 27 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Серии А. “Аталанта” с 41 очком осталась на пятой позиции.

“Аталанта” – “Лечче” - 1:2 (0:1)

Голы: Сисей, 4 - 0:1, Блен, 74 - 0:2, Хейлунд, 87 - 1:2

“Аталанта”: Муссо, Дзаппакоста (Соппи, 46), Толои, Джимшити, Демирал (Паломино, 75), Мэле, Копмейнерс, Эдерсон (Ворлицки, 75), Бога (Муриэль, 68), Лукман, Хейлунд.

“Лечче”: Фальконе, Жандре, Туйя (Чеккарони, 68), Баскиротто, Галло, Блен, Мале (Аскильдсен, 72), Юлманд, Банда (Эспето, 62), Ди Франческо (Уден, 69), Сисей (Коломбо, 62).

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