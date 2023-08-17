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"Днепр-1" вылетел из Лиги Европы

Новости футбола Сегодня, 16:06
"Днепр-1" вылетел из Лиги Европы Фото: инстаграм ФК "Днепр-1"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы “Днепр-1” сыграл вничью с чешской “Славией”, но по сумме двух встреч вылетел из турнира. Матч состоялся в словацком городе Кошице на стадионе “Кошицкая футбольная арена”.

В концовке первого тайма счет открыл Валентин Рубчинский. В начале второго тайма равновесие восстановил Вацлав Юречка.

В раунде плей-офф Лиги Европы “Славия” сыграет с еще одним украинским клубом - луганской “Зарей”. “Днепр-1” в раунде плей-офф Лиги Конференций сыграет со словацким клубом “Спартак” (Трнава), который добился победы над польским клубом “Лех” (1:2, 3:1).

“Днепр-1” Днепр, Украина – “Славия” Прага, Чехия - 1:1 (1:0, 0:1) - первый матч - 0:3
Голы: 1:0 – 45 Рубчинский, 1:1 – 52 Юречка.

“Днепр-1”: Кинарейкин, Кравец (Сваток, 73), Сарапий, Каплиенко, Бабенко, Горбунов (Кивинда, 64), Гуцуляк, Пихаленок (Леднев, 73), Рубчинский (Танчик, 77), Пасич, Филиппов (Билл, 64).

“Славия”: Коларж, Усу, Голеш, Дорли (Громада, 85), Масопуст (Доудера, 70), Шевчик, Zafeiris, Провод, ван Бюрен (Хитил, 75), Шранц (Влчек, 70), Юречка (Юрасек, 85).

Желтые карточки: Гуцуляк (25), Бабенко (70).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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