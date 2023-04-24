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“Днепр-1” - “Рух” - 3:2 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 12:01
“Днепр-1” - “Рух” - 3:2 (видеообзор) Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле обыграл “Рух” со счетом 3:2.

В начале матча счет открыл Эдуард Сарапий, а в середине тайма преимущество днепрян увеличил Артем Довбик. Впрочем, гости вскоре отыгрались благодаря голам Таллеса и Юрия Климчука. Победу хозяевам принес гол в концовке встречи Игоря Когута.

“Днепр-1”, набрав 48 очков, вернулся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Рух” с 19 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Днепр-1” - “Рух” - 3:2 (2:2)
Голы: Сарапий, 9 - 1:0, Довбик, 27 (с пенальти) - 2:0, Таллес, 33 - 2:1, Климчук, 38 - 2:2, Когут, 90+3 - 3:2

“Днепр-1": Валеф, Адамюк (Хайнер, 80), Сваток, Сарапий, Назаренко (Матаррита, 62), Бабенко (Танковский, 73), Рыбчинский (Пеглов, 62), Гуцуляк, Бланко (Когут, 80), Пихаленок, Довбик.

“Рух”: Панькив, Мысык (Столярчук, 72), Дидык, Слюсар, Китела (Лях, 46), Довгий (Пидгурский, 61), Эдсон (Карабин, 72), Алваренга, Таллес, Рунич (Теслюк, 90), Климчук.

Видеообзор матча

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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