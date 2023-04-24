"Реал" может отказаться от выкупа трансфера игрока "Шахтера"

Мадридский “Реал” может отказаться от выкупа трансфера бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, который арендован у донецкого “Шахтера”, сообщает Fichajes.com.

По сведениям источника, в королевском клубе разочарованы регрессом формы бразильца, а также отсутствием прогресса в развитии. При этом, ранее в “Реале” были довольны игроком.

Ранее сообщалось, что королевский клуб имеет опцию выкупа футболиста за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Тобиас провел за вторую команду “Реала” 35 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с “Шахтером” действует до лета 2026 года.

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