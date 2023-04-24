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Тренер "Тоттенхэма" назвал причину позорного поражения от "Ньюкасла"

Новости футбола Сегодня, 03:50
Тренер "Тоттенхэма" назвал причину позорного поражения от "Ньюкасла" Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера “Тоттенхэма” Кристиан Стеллини поделился мнением о поражении команды в матче 32-го тура чемпионата Англии против “Ньюкасла” (1:6).

“Мы были недостаточно подготовлены к важному матчу. Поэтому у нас все получилось ужасно. У нас хороший состав, но в этом матче никто не показал свою квалификацию. Я отвечаю за то, как мы играем. Поэтому я произвел некоторые изменения из-за травм. Я должен взять на себя ответственность, так как мы изменили схему игры. Не понимаю, почему первые 25 минут матча оказались настолько плохими. Мы не должны были так играть. Как тренер, я должен защищать футболистов. Поэтому я несу ответственность за поражение”, - приводит слова Стеллини ВВС.

“Тоттенхэм”, набрав в 32 турах 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, и на шесть очков отстает от четвертого места, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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