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"Днепр-1" потерпел разгромное поражение в матче квалификации Лиги Европы

Новости футбола Сегодня, 15:09
"Днепр-1" потерпел разгромное поражение в матче квалификации Лиги Конференций Фото: инстаграм "Славии"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы украинский “Днепр-1” на выезде проиграл чешской “Славии” со счетом 0:3. Матч состоялся в городе Прага на стадионе “Синобо Стэдиум”.

В начале матча счет открыл Иван Шранц. На 38-й минуте второй гол забил Шранц, который сделал дубль. На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Иго Огбу. В конце матча счет до крупного довел Конрад Валлем.

Ответный матч “Днепр-1” - “Славия” состоится 17 августа. Матч пройдет в городе Кошице (Словакия) на стадионе “Кошице-Арена”.

“Славия” Чехия – “Днепр-1” Украина - 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 5 Шранц, 2:0 – 38 Шранц, 3:0 – 81 Валлем

“Славия”: Коларж, Огбу, Голеш, Дорли, Провод, Лингр (Шевчик, 79), Зафейрис (Юрасек, 90), Масопуст, ван Бюрен (Хитил, 79), Шранц, Юречка (Валлем, 79).

“Днепр-1”: Кинарейкин, Адамюк, Сваток (Пасич, 46), Сарапий, Кравец, Бабенко (Пихаленок, 61), Третьяков (Леднев, 11), Гуцуляк, Бланко, Рубчинский (Билл, 80), Филиппов (Кивинда, 80).

Желтые карточки: Сваток (41), Бабенко (53), Леднев (71), Рубчинский (74), Кравец (87), Масопуст (90).

Красная карточка: Огбу (59).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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