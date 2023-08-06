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"Днепр-1" на 91-й минуте вырвал победу в матче чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 10:19
"Днепр-1" на 91-й минуте вырвал победу в матче чемпионата Украины Фото: сайт "Днепр-1"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги “Днепр-1” на своем поле обыграл житомирское “Полесье” со счетом 2:1. Матч состоялся в городе Ужгород на стадионе “Авангард”.

Гости с 20-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Богдана Кушниренко. В середине первого тайма счет открыл Александр Пихаленок. На 88-й минуте счет ударом с пенальти сравнял Денис Янаков. Победу днепровскому клубу принес Руслан Бабенко, который забил гол в компенсированное время второго тайма.

“Днепр-1”, набрав три очка, вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. “Полесье” с тремя очками опустилось на седьмое место.

“Днепр-1” Днепр – “Полесье” Житомир - 2:1 (0:0, 2:1)
Голы: Пихаленок, 61 - 1:0, Янаков, 88 (с пенальти) - 1:1, Бабенко, 90+1 – 2:1

Желтые карточки: Пасич, 36, Адамюк, 46, Сарапий, 80, Бланко, 90+3 – Танковский, 33, Крушинский, 90+3

Красная карточка: Кушниренко, 20

“Днепр-1”: Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Е. Пасич (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинский (Когут, 63), Пихаленок, Мирошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Кивинда, 63).

“Полесье”: Кудрик – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Огиря, Кушниренко – Макуана, Танковский (Крушинский, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будковский (Янаков, 76).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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