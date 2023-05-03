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"Днепр-1" – "Металлист" – 5:0 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 13:42
"Днепр-1" – "Металлист" – 5:0 (видеообзор) Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле разгромил “Металлист” со счетом 5:0.

Победу днепрянам принесли хет-трик Жоао Пеглоу, голы Алексея Гуцуляка и Евгения Подлепенца.

"Днепр"-1", набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист” с 19 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Днепр-1” – “Металлист” – 5:0 (3:0)
Голы: Пеглоу, 33 - 1:0, Пеглоу, 40 - 2:0, Гуцуляк, 43 - 3:0, Подлепенец, 76 - 4:0, Пеглоу, 90+4 - 5:0

“Днепр-1”: Рыбак – Матаррита (Рубчинский, 59), Сарапий, Адамюк, Хайнер (Лучкевич, 79) – Танковский – Пеглоу, Когут (Назаренко, 59), Пихалонок (Танчик, 64), Гуцуляк (Подлепенец, 64) – Довбик.

“Металлист”: Костик – Николишин (Дегтярь, 64), Пати, Ралюченко, Шамич (Мизюк, 46) – Чидомере, Панасенко (Синчук, 78), Чайковский (Самуэл, 35) – Багачанский, Прядун (Рязанцев, 46), Наумец.

Видеообзор матча

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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Днепр-1 Металлист Премьер-лига Украина
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