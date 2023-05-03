"Шахтер" минимально обыграл "Минай"

В 24-ом туре украинской Премьер-лиги “Шахтер” одержал победу над “Минаем” со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Лассина Траоре.

“Шахтер” набрал 59 очков, что позволяет ему продолжать лидировать в чемпионате Украины, в то время как Минай на 13-м месте.

В следующем туре “Шахтер” встретится с “Александрией”, а “Минай” со “Ворсклой”.

Чемпионат Украины, 24-й тур

Шахтер — Минай — 1:0 (1:0)

Гол: Траоре, 12