“Днепр-1” - “Львов” - 5:2 (видеообзор)

В матче 20-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на своем поле разгромил “Львов” со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли дубли Алексея Гуцуляка и Артема Довбика, а также гол Эдуарда Сарапия. У гостей отличились Ярослав Богунов и Артема Мыльченко.

“Днепр-1”, набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Львов” с 13 очками остался на последней, 16-й позиции.

“Днепр-1” - “Львов” - 5:2 (3:0)

Голы: Гуцуляк, 7 - 1:0, Довбик, 41 - 2:0, Гуцуляк, 44 - 3:0, Богунов, 62 - 3:1, Мыльченко, 81 - 3:2, Сарапий, 83 - 4:2, Довбик, 90+3 - 5:2

“Днепр-1”: Рыбак - Пасич (Хайнер, 54), Сарапий, Сваток, Каплиенко (Матаритта, 54) - Бабенко, Рубчинский (Когут, 69) - Гуцуляк, Пихаленок (Танковский, 84), Бланко (Танчик, 84) - Довбик.

“Львов”: Рыбка - Грисьо (Богунов, 61), Дытятьев, Габриэль, Сасовский (Никитюк, 73), Кузык - Антонио (Алибеков, 11), Мыльченко, Беляев - Свржняк (Мышенко, 61), Бугай (Эсеола, 61).

Видеообзор матча

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