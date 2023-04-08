"Реал" неожиданно проиграл в домашнем матче Ла Лиги

В матче 28-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на своем поле проиграл “Вильярреалу” со счетом 2:3.

Победу гостям принесли дубль Сэмюэла Чуквезе и гол Хосе Моралеса. За хозяев отличились Винисиус Жуниор, а также Пау Торрес, который забил в собственные ворота.

“Вильярреал”, набрав 47 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал” с 59 очками остался на втором месте.

“Реал” – “Вильярреал” - 2:3 (1:1)

Голы: Торрес, 16 (автогол) - 1:0, Чуквуэзе, 39 - 1:1, Винисиус Жуниор, 48 - 2:1, Моралес, 70 - 2:2, Чуквуэзе, 80 - 2:3

“Реал”: Куртуа, Алаба (Милитао, 46), Рюдигер, Начо, Себальос (Камавинга, 75), Тчуамени (Модрич, 72), Васкес, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема (Вальверде, 59).

“Вильярреал”: Рейна, Фойт, Манди, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Алекс Баэна (Мохика, 90), Терратс (Тригерос, 33), Ло Чельсо (Моралес, 67), Пино (Альберто Морено, 67), Чуквуэзе (Фемения, 90).

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