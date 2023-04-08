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"Атлетик" одержал победу в Барселоне

Новости футбола Сегодня, 13:45
Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Испании бильбаоский “Атлетик” на выезде обыграл барселонский “Эспаньол” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Иньяки Уильямса и Нико Уильямса. У хозяев отличился Серджи Дардер.

“Атлетик”, набрав 40 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол" с 27 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Эспаньол” – “Атлетик” - 1:2 (0:1)
Голы: И. Уильямс, 22 - 0:1, Н. Уильямс, 75 - 0:2, Дардер, 90 - 1:2

“Эспаньол”: Пачеко, Санчес (Алеиш Видаль, 46), Кабрера, Монтес, Хиль (Калеро, 76), Дардер, Экспосито (Меламед, 57), Грагера (Винисиус Коста, 83), Пуадо (Денис Суарес, 83), Хоселу, Брэйтуэйт.

“Атлетик”: Симон, Де Маркос (Паредес, 89), Мартинес (Альварес, 79), Вивиан, Берчиче, Гарсия (Эррера, 79), Весга, Сансет (Муниаин, 69), Беренгер (Уильямс, 69), Уильямс, Гурусета.

Удаление: Видаль (90).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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