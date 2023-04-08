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"Челси" потерпел поражение в первом матче после возвращения Лэмпарда

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Англии “Челси” на выезде проиграл “Вулверхэмптону” со счетом 0:1.

Единственный гол забил Матеуш Нунеш.

Данное поражение стало для “аристократов” первым после возвращения на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

“Вулверхэмптон”, набрав 31 очко, вышел на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Челси” с 39 очками остался на 11-й позиции.

“Вулверхэмптон” – “Челси” - 1:0 (1:0)
Гол: Матеуш Нунеш, 31 - 1:0

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш, Матеуш Нунеш (Коллинз, 90), Поденсе (Моутинью, 64), Лемина (Траоре, 74), Гомес, Диего Коста (Хван Хи Чхан, 63), Матеус Кунья (Сарабия, 75).

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Фофана (Чалоба, 80), Кукурелья (Чилуэлл, 68), Ковачич, Галлахер, Фернандес, Хавертц (Пулишич, 61), Стерлинг (Мудрик, 68), Феликс (Обамеянг, 67).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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