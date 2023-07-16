"Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче

Киевское "Динамо" в товарищеском матче одержало разгромную победу над кипрским “Арисом” со счетом 4:0.

Счет был открыт в конце первого тайма. На 42-й минуте гол забил Сергей Сидорчук. В начале второго тайма преимущество украинского клуба увеличил Бенито. В концовке матча счет до крупного довел Назар Волошин, который сделал дубль.

“Динамо” (Украина) – “Арис” (Лимасол, Кипр) – 4:0 (1:0)

Голы: Сидорчук, 42 - 1:0, Бенито, 49 - 2:0, Волошин, 88 - 3:0, Волошин, 90+1 - 4:0

“Динамо”: Бущан (Нещерет, 79), Дубинчак, Беловар (Дячук, 79), Попов (Боль, 79), Тымчик (Малыш, 79), Сидорчук (Андриевский, 67), Шапаренко (Шепелев, 67), Буяльский (Царенко, 67), Кабаев (Диалло, 61), Леднев (Волошин, 61), Бенито (Караваев, 67).

“Арис” (стартовый состав): Баджи, Браун, Каджу, Деметриу, Медиуб, Монтнор, Сане, Стемпински, Сзоке, Шполярич, Яндаль.

Напомним, что киевское “Динамо” в прошлом сезоне финишировало на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Таким образом, киевский клуб завоевал право сыграть в Лиге Конференций в сезоне-2023/2024.