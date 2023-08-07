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"Динамо", "Днепр-1" и "Заря" узнали соперников в еврокубках

Новости футбола Сегодня, 12:38
"Динамо", "Днепр-1" и "Заря" узнали соперников в еврокубках Фото: "Динамо"

Состоялась жеребьевки плей-офф раундов Лиги Европы и Лиги Конференций. Своих соперников узнали украинские клубы “Заря”, “Днепр-1” и “Динамо”.

“Заря” в решающем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с победителем пары “Славия” Прага (Чехия) - “Днепр-1” (Украина). Таким образом, украинские клубы могут сыграть между собой. Если “Днепр-1” проиграет Славии, то украинский клуб сыграет в плей-офф раунде квалификации Лиги Конференций с победителем пары “Лех” Познань (Польша) - “Спартак” Трнава (Словакия).

“Динамо” в решающем раунде квалификации Лиги Конференций может сыграть с победителем пары “Бешикташ” Стамбул (Турция) - “Нефтчи” Баку (Азербайджан). Но для этого киевлянам сначала нужно победить греческий “Арис” в 3-м раунде квалификации.

Лига Европы 2023/24

Победитель пары “Славия” Прага (Чехия) - “Днепр-1” (Украина) сыграет с “Заря” Луганск (Украина)
Победитель пары “Олимпиакос” (Греция) - “Генк” (Бельгия) сыграет с “Чукарички” (Сербия)
“Юнион” (Бельгия) – “Лугано” (Швейцария)
﻿Победитель пары “Астана” (Казахстан) - “Лудогорец” (Болгария) сыграет с “Аякс” (Нидерланды)
Победитель пары “Жальгирис” Вильнюс (Литва) - “Хеккен” (Швеция) сыграет с “Абердин” (Шотландия)
ЛАСК (Австрия) сыграет с победителем пары “Зриньски” (Босния) - “Брейдаблик” (Исландия)
Проигравший в паре “КИ Клаксвик” (Фареры) - “Мольде” (Норвегия) сыграет с победителем пары “Шериф" (Молдова) - БАТЭ (беларусь)
Проигравший в паре “Олимпия” Любляна (Словения) - “Галатасарай” (Турция) сыграет с победителем пары “Карабах” (Азербайджан) - ХИК Хельсинки (Финляндия)
Проигравший в паре “Слован” Братислава (Словакия) - “Маккаби” Хайфа (Израиль) сыграет с проигравшим в паре “Ракув” (Польша) - “Арис” Лимасол (Кипр)
Проигравший в паре АЕК Афины (Греция) - “Динамо” Загреб (Хорватия) сыграет с проигравшим в паре “Копенгаген” (Дания) - “Спарта” Прага (Чехия)

Лига Конференций 2023/24

Победитель пары “Лех” Познань (Польша) - “Спартак” Трнава (Словакия) сыграет с проигравшим в паре “Славия” Прага (Чехия) - “Днепр-1” (Украина)
Победитель пары “Арис” Салоники (Греция) - Динамо Киев (Украина) сыграет с победителем пары “Бешикташ” (Турция) - “Нефтчи” Баку (Азербайджан)

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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