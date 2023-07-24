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"Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках

Новости футбола Сегодня, 13:45
"Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках Фото: "Динамо" Киев

Состоялась жеребьевка отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Конференций. Своих соперников узнали украинские клубы "Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла".

“Днепр-1” в случае победы во втором отборочном раунде Лиги чемпионов над греческим “Панатинаикосом”, сыграет в третьем отборочном раунде с французским “Марселем”.

“Динамо" в третьем отборочном раунде Лиги Конференций сыграет с победителем пары “Арарат-Армения” (Армения) – “Арис” (Греция).

“Ворскла” в случае победы во втором отборочном раунде Лиги Конференций над грузинской “Дилой”, сыграет в третьем отборочном раунде с победителем пары АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия).

Результаты жеребьевки отборочных раундов Лиги чемпионов

Путь чемпионов

Ракув (Польша) / Карабах (Азербайджан) – Арис Лимасол (Кипр) / БАТЭ (беларусь)
Зриньски (Босния) / Слован Братислава (Словакия) – Шериф (Молдова) / Маккаби Хайфа (Израиль)
АЕК Афины (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия) / Астана (Казахстан)
Лудогорец (Болгария) / Олимпия (Словения) – Жальгирис (Литва) / Галатасарай (Турция)
Брейдаблик (Исландия) / Копенгаген (Дания) – Спарта Прага (Чехия)
КИ Клаксвик (Фареры) / Хеккен (Швеция) – ХИК Хельсинки (Финляндия) / Мольде (Норвегия)

Путь представителей лиг

Брага (Португалия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
Рейнджерс (Шотландия) – Серветт (Швейцария) / Генк (Бельгия)
Днепр-1 (Украина) / Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция)
ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия)

Лига конференций 2023/24. 3-й раунд квалификации (Q3)

Основной путь

Арарат-Армения (Армения) / Арис Салоники (Греция) – Динамо Киев (Украина)
Ворскла (Украина) / Дила (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр) / Войводина (Сербия)

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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