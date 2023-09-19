Ман Сити начинает новый сезон Лиги чемпионов с волевой победы

Действующие победители Лиги Чемпионов Манчестер Сити принимал на Этихад Стейдиум Цервену Звезду. Это второй матч в группе G, в первом Лейпциге победил Янг Бойс (1:3).

Манчестер Сити тотально доминировал в первом тайме. Команда Гвардиолы нанесла 22 удара в сторону ворот и семь в плоскость. Однако, достаточно неожиданно для всех, именно Цервена Звезда открыла счет. На 45-й минуте Осман Букари сенсационно вывел гостей вперед.

Сербская команда была недолго в лидерах. Уже на 47-й минуте Хулиган Альварес сравнял счет, а через 13 минут аргентинец оформил дубль. Ман Сити перевернул матч за 15 минут второго тайма. На 73-й минуте голом отличился Родри и закрепил преимущество хозяев. Манчестер Сити побеждает Цервену Звезду 3:1.

Лига Чемпионов. Первый тур. Группа G

"Манчестер Сити" - "Цервена Звезда" - 3:1

Голы: 0:1 - 45 Букари, 1:1 - 47 Альварес, 2:1 - 60 Альварес, 3:1 73 Родри