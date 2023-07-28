АНГ АНГ
Главная Новости Дебютант УПЛ одержал победу в стартовом туре чемпионата Украины

Дебютант УПЛ одержал победу в стартовом туре чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 14:40
Дебютант УПЛ одержал победу в стартовом туре чемпионата Украины Фото: инстаграм "Полесья"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Украины “Полесье” из Житомира обыграл “Верес" из Ровно со счетом 2:0. Матч состоялся в Житомире на стадионе “Центральный”.

В самом начале первого тайма счет открыл Бени Макуана, которому отдал голевой пас Вячеслав Танковский. На 38-й минуте второй гол житомирского клуба забил Филип Будковский. Голевую передачу вновь отдал Танковский.

“Полесье”, набрав три очка, вышел на первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги. “Верес” с 0 очков занимает последнее, 16-е место.

Напомним, что “Полесье” в прошлом сезоне стал победителем Первой лиги чемпионата Украины.

“Верес” Ровно – “Полесье” Житомир - 0:2 (0:2)
Голы: Макуана, 2 - 0:1, Будковский, 38 - 0:2

“Верес”: Паст – Гагун, Жулио Сезар, Курко, Балан – Кухарук (Шестаков, 74), Кучеров – В. Шарай (Дахновский, 74), Яго (С. Шарай, 79), Близниченко – Гайдучик (Марусич, 46).

“Полесье”: Бойко – Смоляков, Гитченко, Кушниренко, Шабанов, Кравченко – Танковский (Крушинский, 84), Огиря – Макуана (Янаков, 73), Будковский, Козак (Шастал, 72).

Желтые карточки: Балан, 27, Шестаков, 83 – Кравченко, 30

Красные карточки: Балан, 87 (второе предупреждение) – Гитченко, 53 (грубый фол)

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Veres Rivne Polissya Zhytomyr Премьер-лига Украина
Популярные новости
Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад" Новости футбола Вчера, 17:07 Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад"
"Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии Новости футбола Вчера, 12:10 "Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии
Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола 26 июл 2023, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии
Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 25 июл 2023, 17:15 Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии
"Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках Новости футбола 24 июл 2023, 13:45 "Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках
Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал" Новости футбола 23 июл 2023, 09:55 Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:38 "Манчестер Юнайтед" увеличил цену на Харри Магуйра Новости футбола Сегодня, 16:31 Звездный полузащитник "Ливерпуля" близок к переходу в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:25 "Галатасарай" купил звездного нападающего ПСЖ Новости футбола Сегодня, 16:18 Бразильский вингер "Шахтера" разорвал контракт с украинским клубом Новости футбола Сегодня, 16:10 "Челси" готов продать талантливого воспитанника клубной академии Новости футбола Сегодня, 15:35 "Интер" может изменить стратегию по трансферу Анатолия Трубина Новости футбола Сегодня, 15:30 "Ювентус" близок к трансферу уругвайского таланта Новости футбола Сегодня, 15:22 "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии купил звезду "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Манчестер Юнайтед" сделал новое предложение по трансферу Хейлунда из "Аталанты" Новости футбола Сегодня, 14:55 Садио Мане близок к переходу в команду Криштиану Роналду
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Оснабрюк - Карлсруэ 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Ганновер - Эльверсберг 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Хеккен - Эльфсборг 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Валеренга - Сандефьорд 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Металлист 1925 - Шахтер 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Вайле - Копенгаген 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Эйпен - Вестерло 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Кайсар - Кайрат 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Стабек - Мольде 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Шарлеруа - Левен 29 июля 2023 года