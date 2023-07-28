Дебютант УПЛ одержал победу в стартовом туре чемпионата Украины

В матче 1-го тура чемпионата Украины “Полесье” из Житомира обыграл “Верес" из Ровно со счетом 2:0. Матч состоялся в Житомире на стадионе “Центральный”.

В самом начале первого тайма счет открыл Бени Макуана, которому отдал голевой пас Вячеслав Танковский. На 38-й минуте второй гол житомирского клуба забил Филип Будковский. Голевую передачу вновь отдал Танковский.

“Полесье”, набрав три очка, вышел на первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги. “Верес” с 0 очков занимает последнее, 16-е место.

Напомним, что “Полесье” в прошлом сезоне стал победителем Первой лиги чемпионата Украины.

“Верес” Ровно – “Полесье” Житомир - 0:2 (0:2)

Голы: Макуана, 2 - 0:1, Будковский, 38 - 0:2

“Верес”: Паст – Гагун, Жулио Сезар, Курко, Балан – Кухарук (Шестаков, 74), Кучеров – В. Шарай (Дахновский, 74), Яго (С. Шарай, 79), Близниченко – Гайдучик (Марусич, 46).

“Полесье”: Бойко – Смоляков, Гитченко, Кушниренко, Шабанов, Кравченко – Танковский (Крушинский, 84), Огиря – Макуана (Янаков, 73), Будковский, Козак (Шастал, 72).

Желтые карточки: Балан, 27, Шестаков, 83 – Кравченко, 30

Красные карточки: Балан, 87 (второе предупреждение) – Гитченко, 53 (грубый фол)