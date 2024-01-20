Де Росси дебютирует с победы. Рома минимально обыграла Верону

20 января в поединке 21-го тура итальянской Серии А Рома на своем поле принимала Верону. Хозяева подошли к этому матчу не в лучшей игровой форме, но зато с новым тренером. Посреди недели Жозе Моуринью на этом посту сменил легендарный экс-футболист римлян Даниэле Де Росси.

Хозяева взялись за дело с первых минут и воплотили свое преимущество в голы в середине тайма. Сперва Ромелу Лукаку сильным ударом с близкого расстояния открыл счет, а спустя пять минут с передачи Эль-Шаарави отличился капитан «волков» Лоренцо Пеллегрини.

Во второй половине матча Рома контролировала ход поединка, пока за десять минут до конца игры гости не отыграли один гол. Майкл Фолоруншо издалека нанес хлесткий удар, с которым не справился Патрисиу.

Рома — Верона — 2:1

Голы: Лукаку 19, Пеллегрини 25 — Фолоруншо 78.

По итогам этого поединка римляне сокращают отставание от четвертого места, а Верона остается в зоне вылета.