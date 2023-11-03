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Де Брюйне рассказал о том, как идет его восстановление от травмы

Новости футбола Сегодня, 02:29
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Де Брюйне рассказал о том, как идет его восстановление от травмы Де Брюйне рассказал о том, как идет его восстановление от травмы

Лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о том, как идет его восстановление от травмы.

По словам бельгийского футболиста, его восстановление проходит по плану, однако пока он не знает точных сроков возвращения на поле.

«Я уже травмирован на протяжении трех месяцев, но всё идёт по плану в моём лечении, и у меня всё хорошо. Однако мне пока не назначили точную дату возвращения и когда я снова буду готов к игре.

Очень верю в то, что всё будет в порядке, и скоро придет время моего возвращения на поле. Моя травма была вызвана из-за нагрузки в играх и также из-за моего участия в матчах в дни, когда у меня были другие повреждения», — сказал Де Брюйне в интервью Mundo Deportivo.

Звездный футболист “Манчестер Сити” получил травму в игре первого тура английской Премьер-лиги против "Бёрнли", который закончился победой "Манчестер Сити" со счётом 3:0.

Тогда СМИ писали, что на восстановление у футболиста уйдет от трех до четырех месяцев.

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