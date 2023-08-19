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Лидер "Манчестер Сити" успешно перенес операцию

Новости футбола Сегодня, 00:00
Лидер "Манчестер Сити" успешно перенес операцию Фото: твиттер Кевина де Брюйне/Автор неизвестен

Полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Бельгии Кевин де Брюйне сообщил, что он перенес операцию в связи с повреждением задней поверхности бедра.

Травму футболист получил в матче 1-го тура чемпионата Англии против “Бернли” (3:0). Ожидается, что сроки восстановления игрока составят примерно три или четыре месяца.

“Новость о травме стала для меня большим ударом, как в физическом, так и в психологическом плане. Теперь, когда операция проведена, я готов восстанавливать мое тело. Надеюсь, поскорее вернуться к работе. Благодарю всех за поддержку”, - написал бельгиец в своем твиттере.

32-летний де Брюйне выступает за “Манчестер Сити” с лета 2015 года. Он перешел в английский клуб из немецкого “Вольфсбурга”. Сумма трансфера составила 76 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 358 матчей во всех турнирах, забил 96 голов и отдал 153 результативные передачи. В составе “Манчестер Сити” де Брюйне пять раз становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23), два раза выиграл Кубок Англии (2018/19, 2022/23), пять раз становился обладателем Кубка английской лиги (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21), два раза становился обладателем Суперкубка Англии (2018, 2019), а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023.

Де Брюйне с 2010 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 99 матчей, забил 26 голов и отдал 49 результативных передач.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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