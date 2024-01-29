Что за развязка! Сборная Иордании в шокирующем матче вышла в 1/4 финала Кубка Азии

Сборная Иордании в невероятном матче против Ирака стала третьим четвертьфиналистом Кубка Азии-2023.

В самой концовке первого тайма Язан Аль-Наймат вывел Иорданию вперед. Однако после перерыва Ирак, который считался фаворитом матча и выиграл все три игры на групповом этапе, забил дважды. На 68-й минуте счет сравнял Саад Натик, а на 76-й Айман Хуссейн вывел свою команду вперед. Но за свое празднование лучший бомбардир турнира получил вторую желтую карточку!

Just seconds after scoring a goal, Iraqi striker Aymen Hussein was shown a red card by the referee for his celebration! 😨🟥pic.twitter.com/52fE4GEhYd — CentreGoals. (@centregoals) January 29, 2024

В меньшинстве Ирак грамотно защищался, но Иордания сумела забить на 90+5 и 90+7! Тем самым сборная Иордании третий раз в истории вышла в четвертьфинал Кубка Азии.

🚨🚨| GOAL: JORDAN HAVE EQUALISED AGAINST IRAQ!!



Iraq 2-2 Jordan pic.twitter.com/AwkcSxkUc8 — CentreGoals. (@centregoals) January 29, 2024

🚨🚨| GOAL: JORDAN TAKES THE LEAD IN THE 96TH MINUTE!!!



Iraq 2-3 Jordan pic.twitter.com/6XzWzQrfdC — CentreGoals. (@centregoals) January 29, 2024

В 1/4 финала Иордания сыграет против Таджикистана. Ни одна из этих команд ранее никогда не выходила в полуфинал. Таджикистан и вовсе дебютирует на Кубке Азии.

Кубок Азии. 1/8 финала

Ирак – Иордания 2:3

Голы: Натик, 68`, Хуссейн, 76` – Аль-Наймат, 45+1`, Аль-Араб, 90+5`, Аль-Рашдан, 90+7`