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Что за развязка! Сборная Иордании в шокирующем матче вышла в 1/4 финала Кубка Азии

Новости футбола Сегодня, 09:03
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Что за развязка! Сборная Иордании в шокирующем матче вышла в 1/4 финала Кубка Азии Что за развязка! Сборная Иордании в шокирующем матче вышла в 1/4 финала Кубка Азии

Сборная Иордании в невероятном матче против Ирака стала третьим четвертьфиналистом Кубка Азии-2023.

В самой концовке первого тайма Язан Аль-Наймат вывел Иорданию вперед. Однако после перерыва Ирак, который считался фаворитом матча и выиграл все три игры на групповом этапе, забил дважды. На 68-й минуте счет сравнял Саад Натик, а на 76-й Айман Хуссейн вывел свою команду вперед. Но за свое празднование лучший бомбардир турнира получил вторую желтую карточку!

В меньшинстве Ирак грамотно защищался, но Иордания сумела забить на 90+5 и 90+7! Тем самым сборная Иордании третий раз в истории вышла в четвертьфинал Кубка Азии.

В 1/4 финала Иордания сыграет против Таджикистана. Ни одна из этих команд ранее никогда не выходила в полуфинал. Таджикистан и вовсе дебютирует на Кубке Азии.

Кубок Азии. 1/8 финала
Ирак – Иордания 2:3
Голы: Натик, 68`, Хуссейн, 76` – Аль-Наймат, 45+1`, Аль-Араб, 90+5`, Аль-Рашдан, 90+7`

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