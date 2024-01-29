Что за развязка! Сборная Иордании в шокирующем матче вышла в 1/4 финала Кубка Азии
Сборная Иордании в невероятном матче против Ирака стала третьим четвертьфиналистом Кубка Азии-2023.
В самой концовке первого тайма Язан Аль-Наймат вывел Иорданию вперед. Однако после перерыва Ирак, который считался фаворитом матча и выиграл все три игры на групповом этапе, забил дважды. На 68-й минуте счет сравнял Саад Натик, а на 76-й Айман Хуссейн вывел свою команду вперед. Но за свое празднование лучший бомбардир турнира получил вторую желтую карточку!
В меньшинстве Ирак грамотно защищался, но Иордания сумела забить на 90+5 и 90+7! Тем самым сборная Иордании третий раз в истории вышла в четвертьфинал Кубка Азии.
В 1/4 финала Иордания сыграет против Таджикистана. Ни одна из этих команд ранее никогда не выходила в полуфинал. Таджикистан и вовсе дебютирует на Кубке Азии.
Кубок Азии. 1/8 финала
Ирак – Иордания 2:3
Голы: Натик, 68`, Хуссейн, 76` – Аль-Наймат, 45+1`, Аль-Араб, 90+5`, Аль-Рашдан, 90+7`